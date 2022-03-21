Uyuşturucu tacirleri jandarmaya yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda uyuşturucu satma hazırlığında olan 2 şüpheli yakalanırken, bin 540 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yunusemre ilçesi Mudariye Mahallesi’nde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. A.A. ve H.A. adlı iki şüphelinin İzmir’den getirdikleri uyuşturucuları Manisa’da satma hazırlığında olduğu istihbaratını alan ekipler harekete geçti. Belirlenen adreslerde uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yapan ekipler, bin 540 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturuculara el konulurken, 2 şüpheli de gözaltına alınarak karakola götürüldü.