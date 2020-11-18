banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Faiz kararına doğru
Faiz kararına doğru
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı

Uyuşturucu tacirleri emniyetten kaçamadı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 4 bin 571 adet Ecstasy hap ve 1,92 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki iki şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 18.11.2020, 11:57
2
Uyuşturucu tacirleri emniyetten kaçamadı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 4 bin 571 adet Ecstasy hap ve 1,92 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki iki şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik arama köpeğiyle yapılan aramada, 4 bin 571 adet Ecstasy hap ve 1,92 gram Skunk maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378