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Uyuşturucu tacirinin tarlasına polis baskını

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin tarlasına polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş 28.06.2022, 18:20
Uyuşturucu tacirinin tarlasına polis baskını

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin tarlasına polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evin tarlasında uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından önceden belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.S. gözaltına alınırken, evde ve tarlada yapılan aramalarda ise 50 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi

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