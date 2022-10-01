Uyuşturucu taciri simitçi kılığına giren Güven Timi’nden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; simitçi kılığına giren ekibin şüphelendiği şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi Mahallesi’nde simitçi kılığına giren güven timi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.Y.’nin kontrol edilmesi bilgisini verdi. Bilgiyi alan başka bir Güven Timi, Y.Y.’yi yakaladı. Y.Y.’nin yapılan üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 3 parça halinde 2,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Y.Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.