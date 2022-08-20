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Uyuşturucu taciri, narkotik köpeği ’Vasıf’tan kaçamadı

Elazığ’a 4 kilogram uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli, jandarma narkotik köpeği Vasıf’ın dikkati sayesinde yakalandı.

Asayiş 20.08.2022, 11:26
Uyuşturucu taciri, narkotik köpeği ’Vasıf’tan kaçamadı

Elazığ’a 4 kilogram uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli, jandarma narkotik köpeği Vasıf’ın dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler bir şüphelinin Elazığ’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheliyi tespit etmesinin ardından kente geleceği aracı takibe aldı. Şüphelinin bulunduğu araç yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Jandarma narkotik köpeği Vasıf ile yapılan arama sonucunda şüphelinin valizinde zulalanmış vaziyette 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

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