Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Düzce’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polisin sıkı takibi sonucu uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu sattığını belirledikleri K.T. isimli şahsı izlemeye başladı. Teknik ve fiziki takibin ardından elindeki uyuşturucu maddeleri satmaya çalışan K.T. isimli şahsa operasyon yapan ekipler, uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 40 gram metamfetamin ve 3 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli K.T., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.