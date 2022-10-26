Uyuşturucu taciri bazanın altında yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, bir kişi de polislerden saklandığı bazanın altında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenlediği uyuşturucu operasyonları ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 6 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Evi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan bazaları kontrol eden ekipler, bazayı kaldırdıklarında şüpheli bir kişinin saklandığını tespit etti. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Ekipler 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.