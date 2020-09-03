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Uyuşturucu taciri ağaç kovuğunda yakalandı
İZMİR’DE “UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMAK VEYA SATMAK” SUÇUNDAN 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN A.Y., JANDARMA EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU SAKLANDIĞI AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI.
Asayiş 03.09.2020, 17:54
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İzmir’de uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya satmak” suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.’nin Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Kavacık Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından, gizlenmek amacıyla çınar ağacının kovuğuna yaptığı sığınakta yakalanan A.Y. ile birlikte ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlünün adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.
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