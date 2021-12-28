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Uyuşturucu taciri 2 şahıs operasyonla yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.
Asayiş 28.12.2021, 12:12
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon yapıldı. İkamette yapılan aramalarda 104 gram sentetik kannabinoit (bonzai) maddesi, 89 gram metamfetamin maddesi, 9 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan alüminyum rulo folyo bulundu.
Bulunan materyallere el konulurken, ikamette bulunan S.K. ve İ.G. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.