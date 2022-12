Uyuşturucu suçundan yargılanan şahıslara ceza yağdı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu suçundan yargılanan 3 sanığa hapis ve para cezası yağdı.

17 Aralık 2021 tarihinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda sabaha karşı takibe alınan Murat C. idaresindeki 34 BE 0158 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop karayolunda ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan araç Kelikler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü Murat C., Nami Ç. ve Aytaç Ş., ekiplerce araçtan çıkartılarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Kaza yapan araç çekici ile Asayiş Büro Amirliğine getirilerek savcılık izninin ardından araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada 167 gram metamfetamin, 9 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 6 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Murat C., Nami Ç. ve Aytaç Ş. işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Murat C. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, Nami Ç. ve Aytaç Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Murat C., Aytaç Ş. ve Nami Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri nezaretinde Bafra Adliyesine mahkemeye getirildi. Mahkemeye çıkan sanıklardan Murat C. 27 yıl 8 ay, Aytaç Ş. 22 yıl 6 ay ve Namı Ç.’ye 22 yıl 6 ay, ayrıca sanıklara 45’şer bin lira para cezası verildi.

Tutuklanan sanıklar Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.