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Uyuşturucu sevkiyatına polisler geçit vermedi

DÜZCE(İHA) – Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılar Düzce Polisini geçemedi. Yapılan operasyonda 1 kilo 765 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş 17.11.2020, 17:02
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Uyuşturucu sevkiyatına polisler geçit vermedi

DÜZCE(İHA) – Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılar Düzce Polisini geçemedi. Yapılan operasyonda 1 kilo 765 gram esrar ele geçirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 kilo 765 gram esrar yakalandığı bildirildi. Yapılan açıklamada “Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; ilimiz üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 1765 gram Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli iki şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilmiş 1 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest kalmış, 1 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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