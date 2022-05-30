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Uyuşturucu sevkiyatına polis baskını

Düzce’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca yakalandı.

Asayiş 30.05.2022, 17:56
Uyuşturucu sevkiyatına polis baskını

Düzce’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Anadolu’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. TEM otoyolu Düzce kesiminde durdurulan araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların araçlarında yapılan aramada; 3 parça halinde toplam 380 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde toplam 185 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 690 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan mahkemeye sevk edilirken şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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