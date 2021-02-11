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Uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şahıstan 1’i tutuklandı
Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.
Asayiş 11.02.2021, 14:05
Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Orhangazi mahallesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 6,58 gram metamfetamin maddesi, 12 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Şüpheliler M.D. ve U.B. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şühelilerden U.B. serbest bırakılırken, M.D. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.