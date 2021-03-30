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Uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin takibine takılan uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Asayiş 30.03.2021, 16:25
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Uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin takibine takılan uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit NSM (Narkotik Suçlar ile Mücadele) Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan T.K isimli şahsın üst aramasında, daralı ağırlığı 1.69 gram gelen Esrar maddesi ele geçirildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında T.K ikametinde Edremit Cumhuriyet Savcısı’nın şahsın ikametinde verdiği arama kararına istinaden yapılan aramada; dara ağırlığı 1.72 gram gelen bonzai, 6 adet 300 mg gerica ibareli sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 18 adet 9mm çapında fişek, 4 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet elektronik hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Yapılan polis sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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