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Uyuşturucu satmak için Çeşme’ye geldiği belirlenen şahıs tutuklandı
İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SATICISI OLDUĞU VE İLÇEYE UYUŞTURUCU SATMAK İÇİN GELDİĞİ TESPİT EDİLEN BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞAHIS, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI.
Asayiş 21.08.2020, 01:10
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İzmir’in Çeşme ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu ve ilçeye uyuşturucu satmak için geldiği tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.G. isimli bir şahsın, uyuşturucu ticareti yapmak için ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şahsın kaldığı otel odasına operasyon düzenledi. Ekipler, H.G.’nin odasında 60 bin TL değerinde 55 gram kokain, 25 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde çoğaltmak amacıyla kullanılan 2 şişe amonyak ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.G. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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