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Uyuşturucu satışını not defterine kaydetmiş

BODRUM’DA NARKOTİK POLİSİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI SUÇLAMASIYLA BİR KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş 13.11.2020, 15:12
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Uyuşturucu satışını not defterine kaydetmiş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalanırken, yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışı yaptığına dair notların bulunduğu bir defter ele geçirildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini edindikleri V.T. adlı bir şahsı takibe aldı. Şahsın evine operasyon gerçekleştiren ekipler, V.T.’nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada, 4 parça halinde 40 gram metamfetamin, 2 parça halinde 26 gram esrar, 5 parça halinde 57 gram Hint keneviri tohumu, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet uyuşturucu satışı yaptığına dair not defteri ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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