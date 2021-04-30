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Uyuşturucu satıcısının üzerinden oyuncak araba görünümlü terazi çıktı

Şişli’de polis ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen bir şahsın üzerinde oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirdi.

Asayiş 30.04.2021, 13:07
Uyuşturucu satıcısının üzerinden oyuncak araba görünümlü terazi çıktı

Şişli’de polis ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen bir şahsın üzerinde oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, dün gece Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Y.E.O. (28) isimli şahsın yapılan üst aramasında 6 parça halinde toplam 99 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
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