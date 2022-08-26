Uyuşturucu satıcısı polisin operasyonu ile yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada; 25 gram metamfetamin maddesi, 4 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 230 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.