Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

Mersin’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Tarsus ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarını takip eden ekipler, satıcı 2 kişi ile alıcı 1 kişiyi suç üstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.