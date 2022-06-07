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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

Karaman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 07.06.2022, 08:43
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

Karaman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon yaptı. Resmi ve sivil polislerin katıldığı operasyonda 1’i kadın 5 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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