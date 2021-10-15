Uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliyi tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli merkezli Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 423 gram metamfetamin, 117 gram esrar, hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği ile 10 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilirken, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, şüphelilerin suçta elde ettikleri geliri paylaşamadıkları için aralarında çıkan tartışmada silahla birbirlerini yaraladıkları öğrenildi.