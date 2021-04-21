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Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen iki şahıs polisin takibi sonucu yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan Cemil Ö.(31) Halil Y (40) simli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 21.04.2021, 15:58
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Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen iki şahıs polisin takibi sonucu yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan Cemil Ö.(31) Halil Y (40) simli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve uzun zaman takip edilen Cemil Ö.(31) Halil Y (40) simli şahısların Yalıntaş ve Çırpan Mahallesi’ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonda her iki uyuşturucu taciri de kıskıvrak yakalandı. Şahıslar çıkarılmış oldukları adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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