Uyuşturucu satan 3 kişi yakalandı

Mersin’de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mut ilçesi Narlıdere Mahallesinde 3 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 250 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısları işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.