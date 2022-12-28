Uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3’’e yükseldi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte 25 Aralık’ta tutuklanan 2 şüphelinin ardından firari olarak aranan bir şüpheli daha yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonunda 25 Aralık Pazar günü Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta ve şahısların ikametlerinde yapılan aramada 3 parça halinde 15,24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Konuyla ilgili firari C.A. (37) isimli şüpheli şahıs da dün yakalanarak gözaltına alındı. C.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.