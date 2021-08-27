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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 torbacı tutuklandı

Mersin merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 27.08.2021, 17:13
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 torbacı tutuklandı

Mersin merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik narkotik, özel harekat, ilçe emniyet müdürlükleri ile narkotik köpeklerinin de desteğiyle şafak operasyonu gerçekleştirildi. Mersin, Tarsus ve Antalya’nın Alanya ilçesinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 260 adet extacy, 106 gram sentetik kannobinoid, 50 gram esrar, 80 sentetik ecza ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 4 MKE yapımı fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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