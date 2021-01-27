Uyuşturucu operasyonunda dönüştürülmüş uzi ele geçirildi

Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uzi olarak bilinen, kurusıkıdan dönüştürülmüş tam otomatik silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ve Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 farklı adreste operasyon düzenledi. 3 şüpheli şahsın temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları duyumunu alan jandarma ekipleri, yapılan sıkı takip sonucu şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramda 3 gram uyarıcı madde, 3 adet serum seti, 8 adet düzenekte kullanılan balon, 1 çift sahte araç plakası 1 adet tarihi nitelikli obje, 1 adet tarihi nitelikli kılıç, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tam otomatik silah ele geçirildi. Şüpheli şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.