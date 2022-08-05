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Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kırıkkale’de polis ekiplerince gözaltına alınan bir şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Asayiş 05.08.2022, 17:47
Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kırıkkale’de polis ekiplerince gözaltına alınan bir şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde de yürütülen çalışmalar neticesinde F.M. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Polis, uyuşturucu bir miktar uyuşturucu maddesi ile madde içiminde kullanılan "bong" ve "pipe" diye tabir edilen materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan F.M., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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