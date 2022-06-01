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Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karaman merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş 01.06.2022, 12:15
Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karaman merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik dün sabaha karşı Karaman merkez ile Konya ilinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 9 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 50 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 377 adet reçeteye tabi hap, 5 adet payp tabir edilen aparat, 1 adet hassas terazi, 3 adet bıçak ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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