Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen 7 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karaisalı, Karataş ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 4 şahsın ikametine baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda; 41 kök kenevir, 5 gram kubar esrar, 2 gram bonzai, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 25 mermi ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.