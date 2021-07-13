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Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu ve İstanbul’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 13.07.2021, 14:46
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Kastamonu ve İstanbul’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yaptıkları tespit edilen şebekeye operasyon gerçekleştirdi. İnebolu ilçe merkezi ile Durupınar ve Uluyol köyleri ile İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada 840 adet sentetik ecza hapı, 168.76 gram kubar esrar, 71.48 gram uyuşturucu veya uyarıcı metamfetamin, 24 gram bonzai, 134,12 gram cam kavanoz içerisinde sıvı uyuşturucu madde, 13 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaya yarayan cam pipo, 5 adet 0,5 litre uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaya yarayan plastik pet şişesi, 1 adet esrar maddesi öğütmeye yarayan değirmen, 3 adet av tüfeği, 2 adet 9 mm çapında tabanca ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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