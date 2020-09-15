Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çamköy ve Azmimilli Mahallelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs emniyet ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 7 gram Esrar, bir miktar Metamfetamin maddesi, Uyuşturucu Madde İçiminde kullanılan aparat, 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 6 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında işlem yapılan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 şahsın ikametlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada ise 4 gram Sentetik Kannobinoid, 2 gram Esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli beş şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak ve 6136 SKM suçundan adli işlem uygulandı.