Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Antalya’da 2 ayrı olayda uyuşturucu madde suçuna karışan 7 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gerçekleşen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken yakalanan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik Serik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.FU., B.G., M.S. ve H.D.isimli şahıslara yönelik başlatılan projeli çalışmada, değişik tarihlerde toplam 4.74 gram esrar maddesi, 0,41 gram reçine esrar maddesi, 0,5 gram metamfetamin, 2,5 cm kağıda emdirilmiş Sentetik Caanabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bahse konu dosya ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda ise M.S. Konya ilinden Serik İlçesine seyir halindeyken, B.G. ikametinde, M.U. ikametinde 1 adet hassas terazi, 111 gram skunk uyuşturucu maddesi, H.D. ikametinde 6 Kök Hint Keneviri bitkisi, 14 gram hint keneviri tohumu ile yakalandı.

Haklarında yapılan işlemlerin ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden B.G. ve H.D. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, M.U. ve M.S. ise tutuklandı.

Öte yandan, Aşağıkocayatak Mahallesinde serada Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bu bitkilerin kurutularak elde edilen kubar esrar maddesinin yabancı uyruklu şahıslar aracılığıyla dağıtımı yapılarak uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisi elde edilmesi üzerine, şüpheli şahıslar ve sera tespit edilerek yapılan eş zamanlı operasyonda, M.D. isimli şahsın ikametinde 4 parça halinde 48 gram kubar esrar maddesi, şahısların domates fidanı ekerek gizledikleri sera içerisinde de 649 kök ortalama 150-200 cm boylarında Hint keneviri bitkisi ve aynı serada bu bitkilerden kurutularak elde edinilen 6 bin 800 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. ve yabancı uyruklu L.T., G.B. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.