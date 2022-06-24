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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 24.06.2022, 22:09
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ve Gölcük’te yapılan 3 farklı operasyonda 27,8 gram esrar, 8,25 gram metamfetamin, 1 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 8’i serbest bırakılırken; Y.A., E.D., S.Ç., M.Y. ve A.M.Ş. isimli 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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