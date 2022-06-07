Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapan ekipler haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K., M.K., Ş.T.S., C.G. ve N.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.