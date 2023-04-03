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Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 03.04.2023, 10:03
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan arama kararlarıyla Devrek ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 76 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 73 adet tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.