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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüpheli 2 araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 kişi yakalandı.

Asayiş 15.06.2022, 09:57
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüpheli 2 araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı polis ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çorlu ilçesinde şüphe üzerine iki araç durdurularak, araçların içerisinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda eroin madde ele geçirildi. Ele geçirilen eroin maddeleri muhafaza altına alınırken, 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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