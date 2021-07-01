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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltında

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 01.07.2021, 14:03
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltında

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; S.T (29) ve S.Ç.(29) isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları bilgisi alındı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar köyünde S.T (29) ve S.Ç.(29) isimli şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde, 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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