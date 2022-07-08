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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 110 gram kubar esrar ile 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 08.07.2022, 11:20
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 110 gram kubar esrar ile 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen operasyon neticesinde, 110 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan M.A.G (32) ile A.S (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemin sürdüğü bildirildi.