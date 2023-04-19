Uyuşturucu operasyonunda 150 gram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan incelemelerde 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının önlenmesi çerçevesinde Gebze’de operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. 150 gram metamfetamin, 7 cep telefonu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hafıza kartı, 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayın şüphelileriyle ilgili adli süreç başlatıldı.