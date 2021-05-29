banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis

Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Gaziantep’te torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 29.05.2021, 09:33
Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Gaziantep’te torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Nizip ilçesinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 ikamet, 6 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 140 gram metamfetamin, 90 gram sentetik kannabinioid, 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 38 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu