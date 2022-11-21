Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama, 2 ev hapsi

Adana’da uyuşturucu sattıkları öne sürülerek yakalanan 3 zanlıdan 1’i tutuklanırken, 2’si ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesinde M.L. (18) D.L. (20) ve E.G. (36) isimli şahısların uyuşturucu sattığı iddiasıyla harekete geçti. Polis şahısların evlerine baskın yaptı. Yapılan bu baskında 3 zanlıda gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, satışa hazır halde 60 pakette 59.79 gram esrar, 23 pakette 17.26 gram metamfetamin, 69.54 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.L. tutuklanırken diğer ikisi ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanma üzere serbest bırakıldı.