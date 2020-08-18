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Uyuşturucu operasyonu yapılan adreslerde silahlar ele geçirildi
GAZİANTEP’TE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİR EV VE İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA TORBACILARIN CEPHANELİĞİ ÇÖKERTİLDİ. ŞEHİTKAMİL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SARIGÜLLÜK MAHALLESİNDE BULUNAN BİR İŞYERİ VE EVE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ. POLİS OPERASYONDA 4 KİŞİYİ GÖZALTINA ALIRKEN EV VE İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 7 ADET TABANCA, 1 ADET TÜFEK, 36 ADET MERMİ, 128 GRAM UYUŞTURUCU MADDE VE 1 ADET HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.
Asayiş 18.08.2020, 11:42
Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 7 adet tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıgüllük Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri ve eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis operasyonda 4 kişiyi gözaltına alırken ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, 36 adet mermi, 128 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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