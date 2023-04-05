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Uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde geçen son üç ay içerisinde 36 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 63 şüpheliden 13’ü tutuklandı.
Asayiş 05.04.2023, 09:38
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde geçen son üç ay içerisinde 36 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 63 şüpheliden 13’ü tutuklandı.
İl genelinde düzenlenen operasyonlarda 7 bin 285 gram kubar esrar, 733 gram metamfetamin, 520 gram kenevir tohumu, 109 gram bonzai, 40 adet extacy, 39 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet tabanca, 178 adet tabanca mühimmatı 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.