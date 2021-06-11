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Uyuşturucu operasyonda 7 tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklandı.

Asayiş 11.06.2021, 19:26
Uyuşturucu operasyonda 7 tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, 4 aydır yaptıkları takip sonrasında ilçede 7, İzmir’de ise 3 adrese operasyon düzenlendi. Daha önce muhtelif zamanlarda yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan 5 kişiden sonra, polis ekiplerinin düzenlediği ’Şafak Operasyonu’nda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 171 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 2 adet hassas terazi ile birlikte uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparatlar ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.A. (55), B.Ş. (45), C.E. (26), S.Ö. (43), Ö.K. (46), B.A. (37) ve Ü.K. (45) tutuklanırken, D.G. (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 4 aylık süreçte bu güne kadar S.K. (47), A.K. (42), İ.A. (40), İ.D. (34) ve S.Ö. (37) tutuklanmıştı.
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