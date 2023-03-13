Uyuşturucu maddeyi bağırsaklarında saklamışlar

Trabzon’da uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahsın hastanede çekilen tomografilerinde bağırsaklarında 45-50 kapsül uyuşturucu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Samsun’a giden 2 yabancı uyruklu şahsın uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Narkotik ekipleri şahısların geldiği otobüsü durdurarak 2 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üst aramalarında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmazken, şahısların şüpheli hareketleri üzerine adli makamlardan alınan talimata istinaden hastanede yapılan kontroller neticesinde çekilen tomografilerinde her iki şahsın bağırsaklarında 45-50 kapsül şeklinde uyuşturucu madde tespit edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.