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Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı
R.D. ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ.
Asayiş 22.09.2020, 18:19
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Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri R.D.’yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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