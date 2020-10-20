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Uyuşturucu madde ticareti zanlısı tutuklandı

AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE BONZAİ VE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANAN KADIN ZANLI, “UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK” SUÇUNDAN TUTUKLANDI.

Asayiş 20.10.2020, 16:54
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Uyuşturucu madde ticareti zanlısı tutuklandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bonzai ve uyuşturucu hap ile yakalanan kadın zanlı, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 34,1 gram bonzai ve 510 adet uyuşturucu hap (extacy) ile yakalanan N.Y. (46) isimli kadın zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan hakim karşısına çıkarılan N.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Durumundan şüphelenilen bir araç durdurulmuş, araçta ve araç içerisinde bulunan N.Y.’nin üzerinde yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde 34,1 gram bonzai ve 510 adet uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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