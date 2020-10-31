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Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE YAPILAN İKİ ÇALIŞMADA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA BİR KİŞİ TUTUKLANDI.

Asayiş 31.10.2020, 16:16
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Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan iki çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklanırken biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda 83.73 gram esrar maddesi, 15.96 gram esrar tohumu, 0.48 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 160 lira le geçirildi.

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