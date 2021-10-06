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Uyuşturucu madde satmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu madde satmaya çalışırken yakalanan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Asayiş 06.10.2021, 17:39
Uyuşturucu madde satmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu madde satmaya çalışırken yakalanan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İscehisar ilçesinde A.T. isimli şahsın ihbarı üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, kendisine uyuşturucu madde satmak isteyen H.Ö., T.K., E.K., O.G., H.K. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında toplamda 13,4 gram metamfetamin ve 0,047 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken ile şüpheliler A.A. ve H.Ö. isimli şahısların evinde yapılan aramalarda uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar bulundu. Konu ile ilgili olarak şüphelilerden H.Ö., A.T., O.G. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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