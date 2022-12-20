Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de polis ekiplerince narkotik köpeği "Adam" ile bir bir araçta yapılan aramada, bir miktar esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale karayolu üzerindeki uygulama noktasında narkotik suçlarıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren polis ekipleri, araçla seyahat eden A.Y. ile A.Ü.’nün üzerinde bir miktar esrar buldu. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahısların seyahat ettiği araçta, narkotik köpeği "Adam" ile yapılan aramada da 697 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince, gözaltına alınan A.Y. ile A.Ü., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.